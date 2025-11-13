- Home
- ಈರುಳ್ಳಿ -ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೂ, ರಾಹು-ಕೇತುಗೂ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ! ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು.
ರಾಹು-ಕೇತು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ -ಈರುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಹುಟ್ಟು
ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಅದನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಕುಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ರಕ್ತವು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ರಕ್ತವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ -ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಹು -ಕೇತುವಿನ ಸಂಬಂಧ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ -ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂತತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ -ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬಾರದು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ -ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹ, ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು ರೋಗಕಾರಕ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ದೋಷಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ.