ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಪಕ್ಕಾ
Guru pushyamrut yog 2026 astrology news ಗುರುವಾರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಯೋಗವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರು ಪುಷ್ಯಮೃತ ಯೋಗ
ಗುರುವಾರ ಬರುವ ಗುರು ಪುಷ್ಯಮೃತ ಯೋಗವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುವಾರ ಬಂದಾಗ, ಈ ಯೋಗವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಯೋಗವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯಾದರೂ, ಈ ರಾಶಿಯು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ಮತ್ತು ಮೀನ: ಈ ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ 'ಗುರು'. ಗುರುಪುಷ್ಯಮೃತ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಲಾಭ
1. ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ
ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ಯೋಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಅಥವಾ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
1. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ
ಈ ದಿನ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
1. ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಬಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ (ಉದಾ. ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ)
ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು
"ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು "ಓಂ ಶ್ರೀ ಹ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯೇ ಪ್ರಸೇದ್ ಶ್ರೀ ಹ್ರೀ ಶ್ರೀ ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.