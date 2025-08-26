ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಬಣ್ಣಗಳು
ಈ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಗಣೇಶನು ಶುಭಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ. ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ, ಶುಭಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.
1.ಮೇಷ ರಾಶಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ. ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಸುಗಮ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಧನಲಾಭ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ.
2.ವೃಷಭ ರಾಶಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು, ಸ್ಥಿರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಗೆಲುವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
3.ಮಿಥುನ ರಾಶಿ..
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ. ಈ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಈ ಬಣ್ಣದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ದಾರಿ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
4.ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ..
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಬಣ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ.
5.ಸಿಂಹ ರಾಶಿ..
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಶುಭ. ಈ ಬಣ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಶಕ್ತಿ, ವೈಭವದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪದವಿ ಲಾಭ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ.
6.ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ..
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಶುಭ. ಈ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಅವರನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.
7.ತುಲಾ ರಾಶಿ..
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಈ ಬಣ್ಣ ಸಮತೋಲನ, ಜ್ಞಾನ, ಶಾಂತಿಗೆ ಸಂಕೇತ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಗಣಪತಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ತಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
8.ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ...
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಗಣೇಶ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
9.ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ..
ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಜ್ಞಾನ, ಉಲ್ಲಾಸ, ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗಣಪತಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ ಆಗಿ ಧನಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧನ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ.
10.ಮಕರ ರಾಶಿ..
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಶುಭ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾದ್ರೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕುದುರುತ್ತವೆ.
11.ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಕೇತ. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಯಶಸ್ವಿ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ.
12.ಮೀನ ರಾಶಿ..
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಶುಭ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಪವಿತ್ರತೆ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗಣಪತಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ, ವೃತ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶ ಅವರನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ.