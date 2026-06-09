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- ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ
ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ತರುವಾಯ, ಶುಕ್ರನು ಜೂನ್ 8, 2026 ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಆಗಮನವು ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.