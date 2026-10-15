ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗುರು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧ್ವಜ ಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವಗುರು ಗುರು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹ ಕೇತುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಯೋಗವು ಸಹ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು, ದೇವಗುರು ಗುರು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ, ಗುರುವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೇತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಧ್ವಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ದೇವಗುರು ಗುರು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಈ ಧ್ವಜ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಬುಧ, ಇದು ಮಾತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಕ. ಈ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಗುರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇರಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಧ್ವಜ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಣದ ಆದಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರಬಹುದು.