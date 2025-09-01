ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ, ಲಾಟರಿ
ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಕುಂಭ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:40 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:02 ರವರೆಗೆ, ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಸಂಚಾರವು ಚಂದ್ರನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಭಾವನೆಗಳು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಂಟಿ ಜನರ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜನರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಮಯವು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.