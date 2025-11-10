- Home
Chanakya Niti: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಂಡನಿಂದ ಈ 5 ವಿಷ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡಿ
Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಂಡನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ತತ್ವಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ತವರುಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ತಾಯಂದಿರ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳು ಬಹಿರಂಗವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ.
ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಇತರ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಂಡನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಉಳಿತಾಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಕೋಪವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.