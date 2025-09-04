ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಹವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವಜರ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿಯವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ಅಳಬಾರದು ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ಕಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ವಾಹಕ ಗರುಡನಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ಶೋಕಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಳಬಾರದು.
ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣುವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಯಾವುದೇ ದೈವಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮ, ನಳ ಮತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮುಂತಾದವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.