ಜೂನ್ 29 ರಾತ್ರಿ 11:05 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಹಿಮ್ಮುಖ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೇರದಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗ್ರಹವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗ್ರಹವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಬುಧನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಧನು ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 29, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:05 ಕ್ಕೆ ಬುಧನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಜುಲೈ 24 ರವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅದು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಬುಧನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯವು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.