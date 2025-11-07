- Home
Benefits of Rudraksh: ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು , ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಅಪಾರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದರಿಂದ 21 ಮುಖಗಳರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ
ನೀವು ಹಣದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, 7 ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಶಿವ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
7 ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
7 ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಏಕಮುಖ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಏಕಮುಖ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಏಕ ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಕ ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು?
ಸೋಮವಾರ ಯಾವುದೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಗಂಗಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ನಂತರ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಥವಾ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ನಂತರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಧರಿಸಿ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಬೇರೆಯವರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವಾಗ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ.