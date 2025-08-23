ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು 3 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅದೃಷ್ಟ
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಾತು, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಶುಭನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಬುಧ ಸಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶವು ಎರಡು ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭವು ಈ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ಕರ್ಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.