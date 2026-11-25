Astrology: ಮಂಗಳ-ಕೇತು ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆಯಿಂದ 6 ರಾಶಿಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು ರಾಜಯೋಗ, ಧನಯೋಗ ಸಮಯ
2026 ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಲಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, 6 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಕೇತು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬಡ್ತಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬಡ್ತಿಯಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಷೇರುಪೇಟೆ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚರಿಸುವುದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
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