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- Amavasya: ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಕೊನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯುತ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಹೊಸ ಆದಾಯ
Amavasya: ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಕೊನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯುತ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಹೊಸ ಆದಾಯ
Adhik maas amavasya 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಕೊನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ತ್ರಿಗ್ರಾಮ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧನೂ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಿಪುಣರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.