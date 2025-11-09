- Home
- Astrology
- Festivals
- Shani Dosh Signs: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ… ಶನಿದೇವ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ
Shani Dosh Signs: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ… ಶನಿದೇವ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ
Shani Dosh Signs: ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕರ್ಮದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶನಿದೇವನು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಕರ್ಮದ ದೇವರು ಶನಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಶನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಯ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಶನಿದೇವನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶನಿದೇವನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರೆ, ಅವರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಶನಿದೇವನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?
ಶನಿ ದೇವ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಗಳು
ಶನಿ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ , ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶನಿ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವೈಫಲ್ಯ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶನಿದೇವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶನಿದೇವನು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಸಾಲದ ಹೊರೆ
ಶನಿದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇತರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಾಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಂತಹ ವ್ಯಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದು ಶನಿದೇವನ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀತಿವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ದುಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ
ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕರ್ಮದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.
ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ
ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾದರೆ, ಅದು ಶನಿದೇವನ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳು ಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಹಾಗೂ ಶನಿಯ ಕೋಪ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.