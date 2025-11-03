Shani Favorite Woman: ಈ ರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ
shani dev favorite two zodiac sign woman get fame and money ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂತೋಷ, ಹಣ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಶನಿ
ಯಾರೊಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವರು ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ನೋಡಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶನಿಯು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿದೇವನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಅಥವಾ ಧೈಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.