ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ರೈಲಿನಿಂದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ
ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿ ರೈಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬೇರೆ ರೈಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.
ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ರೈಲು
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಕಾರಣದಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ಬಳಿಕ ಈ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹಾಜಾರಗಲು ರೈಲು ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ರೈಲು
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು ಬಳಿ ರೈಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ರೈಲು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದು ರೈಲು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ರೈಲು ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಯಶವಂತಪುರ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ
ಸೋಲೂರು ಬಳಿ ರೈಲು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಇತ್ತ ಹಾಸಸನಿಂದ ಯಶವಂತಪುರದತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಶವಂತಪುರದತ್ತ ರೈಲು ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ನಿಂತಿದೆ. ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಕ್ರಿಯೆ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. 11 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯ
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1.40 ಗೆ ಬುಕ್ ಲೇಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು OMR ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.. ಬಳಿಕ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5.15 ವರೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 6.30 ವರೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.