ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ...! ಇದೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೋ, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಗೋಡನ್ನೋ....!
ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯನ್ನೇ ಗೋಡಾನ್ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚೀಲಗಳನ್ನ ತುಂಬಿದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಯಿಗೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ... ಇದೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೋ... ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಗೋಡನ್ನೋ!
ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಂದು ಗೋಡಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮದ್ಯದ ಖಾಲಿಗಳಿರುವ ಚೀಲಗಳನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಯಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಯಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇದೆಂಥ ದುಸ್ತಿತಿ!
ಶಾಲೆಯನ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹುಯಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಬಾಟಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುವ ಗೋಡಾನ್ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 12 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಕೊಠಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕೊಠಡಿಯ ಒಳ ಒಕ್ಕರೆ ಚೀಲಗಟ್ಟಲೆ ಮದ್ಯದ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡ್ತಾರಾ?
ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಮಕ್ಕಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡುವಾಗ, ಓಡಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಚೀಲಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನವೂ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ.
ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳು ಅನಾಹುತವಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?
ತೆರೆದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಟಲಿಗಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಬಾಟಲಿ ಒಡೆದು ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೊಠಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನಾಹುತವಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನವಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ?
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.