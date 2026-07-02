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- ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮರುಗಳಿಗೆಯೇ ವಿಧು ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಆಲದ ಮರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮರುಗಳಿಗೆಯೇ ವಿಧು ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಆಲದ ಮರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆ
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಧು ಎಂಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಂದರ ಬೀಚ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಹಡಗುಗಳ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಬಂಧನ
ಒಂದು ದಿನ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷದ ಮೀನುಗಾರ ಸುಬ್ಬ ಗೌಡ ವಿಧುವಿಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪರಿಚಿತ ತಾಂತ್ರಿಕನೊಬ್ಬ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ-ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳದೆ, ಮನೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಪಶುಗಳ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಅನಾಹುತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದವು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಆ ತಾಂತ್ರಿಕನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಆತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನೆಗಳ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತೆಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ
ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತನನ್ನು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ, ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೂತುಹಾಕಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕನ ಮೃತದೇಹ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತಂತೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರ್ಚಕರು ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ವಿಧು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ನೋಡಲು ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಜೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ನೆರಳು ಕಂಡಿತ್ತೆಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆಕೃತಿ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತಂತೆ.
ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿ ಹೋಗದ ವಿಧು
ಆ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ವಿಧು ಮತ್ತೆ ಆ ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಜನರು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.