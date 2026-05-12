ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆ ಲಾಭ, ಮೇ 12 ರ ಜಾತಕ
Daily horoscope ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ 12, 2026 ರ ಜಾತಕ ಹೇಗಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆತುರವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು, ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಲಾ:
ಇಂದು ಆತುರವು ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಷಯಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.