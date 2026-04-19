ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:51 ಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ
ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:51 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ (ವೃಷಭ) ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಐದು "ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ" ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದಣಿದ ಅನುಭವ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಅದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣ ಉಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂಟಿತನ ಅನಿಸಬ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನೀವು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಣಯ ವಿಷಯಗಳು ಸವಾಲಿನ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಳುಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.