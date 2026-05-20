ಏಳು ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಬಂಪರ್ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಲಾಭ, 12 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
Daily horoscope prediction of 20 may 2026 ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 20 ಮೇ 2026 ರ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕ ತರಬಹುದು. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಬರುವ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ,
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಭೇಟಿಗಳು ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ವೇಗದ ಸ್ವಭಾವವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ದಿನ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನು
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.