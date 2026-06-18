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- Horoscope Today: ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ!
Horoscope Today: ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ!
ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 2026ರ ಜೂನ್ 18ರಂದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ, ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ? ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ಬೇಡ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇಂದು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇತರರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕ
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಲ್ಲಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಲವ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ
ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸುಖಕರ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ-ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂತಾನ ಸುಖ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಉದ್ಯೋಗ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅತ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಧನಿ
ಇಂದು ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಿ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಕರ
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕುಂಭ
ಇಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಮೀನ
ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.