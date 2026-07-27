ಮುಂಬೈ ಟು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ.. ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಯಾರು? ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
23 ವರ್ಷದ ಮುಂಬೈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೀಮ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
23 ವರ್ಷದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶೆಡ್ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಹೆಸರು 'ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ' (Suryansh Shedge). ಮುಂಬೈ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ 23 ವರ್ಷದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಈಗ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ?
ಜನವರಿ 29, 2003 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಳವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಗಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಇವರು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೀಮ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರಾದವರು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಲನ
ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು 2024-25ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 251.92 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾರ್ಪಣೆ
2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಇವರು 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಗಾಯಾಳು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 120ನೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ
- ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್: 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50.50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 404 ರನ್ (ಗರಿಷ್ಠ 99 ರನ್).
- ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್: 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳು (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ 35ಕ್ಕೆ 4).
- ಟಿ20: ಸ್ಫೋಟಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೌಲರ್.
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಭಾರತ ತಂಡ ಸದ್ಯ ಕೆಳಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ಸೀಮ್-ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಇವರು ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಈ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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