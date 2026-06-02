ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಟಿ20 ದಿಗ್ಗಜರು; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದವರು ಯಾರು?
T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ರನ್ಗಳ ಆಟ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Chris Gayle – 14,562 ರನ್
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ "ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್" ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 1979ರಲ್ಲಿ ಜಮೈಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗೇಲ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ Royal Challengers Bangalore ಮತ್ತು Punjab Kings ಪರ ಆಡಿದ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Kieron Pollard – 14,482 ರನ್
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿ20 ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 1987ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪೊಲಾರ್ಡ್, ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ Mumbai Indians ಪರ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Alex Hales – 14,449 ರನ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಓಪನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 1989ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Jos Buttler – 14,371 ರನ್
ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ Rajasthan Royals ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪರ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
David Warner – 14,284 ರನ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟಿ20 ಓಪನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 1986ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಾರ್ನರ್, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ Sunrisers Hyderabad ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ 2016ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.
Virat Kohli – 14,218 ರನ್
ಭಾರತದ ರನ್ ಮಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 1988ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ Royal Challengers Bangalore ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.