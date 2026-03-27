ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಅವರು ಈಗ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ವೈಭವ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಯಾವುದು?
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರ
ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್, ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂದು
ವೈಭವ್ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 206.55 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 252 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೈಭವ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ:
• ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್: 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 701 ರನ್ (3 ಶತಕಗಳು).
• ಲಿಸ್ಟ್ ಎ (ಏಕದಿನ): 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 353 ರನ್ (1 ಶತಕ).
• ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ: 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 207 ರನ್.
ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಆಡಿದರೂ, ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸುವುದು ವೈಭವ್ ಅವರ ಶೈಲಿ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯುವ ಸಂಚಲನ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಡ್ಡಿ ದೂರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಂಚಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀಲಿ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದು
ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಭಾರತದ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಯುಗ ಆರಂಭವಾದಂತೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.