ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರು ಇವರೇ ನೋಡಿ! ಇವರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಿಟೇನ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಟಾಪ್ ಐದು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರು
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಖರೀದಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್
ಈ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರ ರಿಲೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು! ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಟಗಾರನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್. ಕೆಕೆಆರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ ರಸೆಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಕೆಆರ್, ರಸೆಲ್ ಅವರನ್ನು 12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿಗೂ ಗೇಟ್ಪಾಸ್
ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನಿಂದ 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 8.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ 13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್ನ 23.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಟಾಪ್ 5 ರಿಲೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿ ಮಾಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಆಟಗಾರ. ಕೆಕೆಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನೈಗೆ ನಿರಾಸೆಯುಂಟುಮಾಡಿದ ಪತಿರಾನ
ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ ಕೂಡ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.!