ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಶ್ರಮವೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಎದುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ
ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೃನಾಲ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಸೋತಾಗ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (Rock Bottom) ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ವಿನಮ್ರರಾಗಿರುವುದು (Humble) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಖ್ಯ
ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನನ್ನ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ಗೆಲುವೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ
ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳು ನನಗಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಂದೆಯ ಶ್ರಮವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಛಲ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ಶ್ರಮವೇ ಇಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಯಶಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ತಲೆಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸೋಲು ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದೇ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.