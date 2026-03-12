- Home
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಮುಂಬೈನ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ಶ್ವಾನಗಳ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ
ಸುಮಾರು ₹21 ಕೋಟಿ
4,200 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮನೆಯು ಮುಂಬೈನ ಚೆಂಬೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನುಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ₹21 ಕೋಟಿ, 4,200 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಆರು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರಾಮ, ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮನೆ
ಮನೆಯ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೋಫಾ ಕೋಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸಮಕಾಲೀನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕನಿಷ್ಠ ಅಲಂಕಾರ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸೋಫಾ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ
Stylish bedrooms with modern lighting
