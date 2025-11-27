ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ನಿಜನಾ? ವೈರಲ್ ಚಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತುಟಿಬಿಚ್ಚಿದ ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ!
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಚಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಏನಂದ್ರು? ವೈರಲ್ ಚಾಟ್ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಮದುವೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಲಾಶ್ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ?
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಂಧನಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಚಾಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಲಾಶ್ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಲಾಶ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಚಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಚಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಪಾಪರಾಜಿ ವೈರಲ್ ಭಯಾನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇರಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವಳು ನಾನೇ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಾಟ್ಗಳು 2025ರ ಮೇ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ನಡುವೆ ನಡೆದವು. ಅವು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾನಲ್ಲ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತಾನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾನಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದು (Ghosted) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೇರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಮಹಿಳೆಗೂ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ, ತಾನು ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ಜನರು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹವು ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಕಾರಣ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು.
ಮರುದಿನವೇ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮದುವೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪಲಾಶ್ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇರಿ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಜೊತೆ ಪಲಾಶ್ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
ವೈರಲ್ ಚಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಹೊರಬಂದಿರುವ ಚಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮೇರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪಲಾಶ್ 'ಅದು ಬಹುತೇಕ ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರಿ ನೆನಪಿಸಿದರೂ, ಪಲಾಶ್ ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಈ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಲಾಶ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ಗಾಯಕಿ ಪಲಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮದುವೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
