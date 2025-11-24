ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಿದ ಈ ಸೆನುರನ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ ಯಾರು?
ಸೆನುರನ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದಿಂದ ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ? ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮುತ್ತುಸಾಮಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ
206 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ, ಕೈಲ್ ವೆರಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್: ಯಾರು ಈ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ?
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ, 1994ರಲ್ಲಿ ಡರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಗಪಟ್ಟಣಂನದ್ದು. 2019ರಲ್ಲಿ ವೈಝಾಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಆಟ:
ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಯಾನ್ಸೆನ್ ಜೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಯಾನ್ಸೆನ್ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಿಣಗಳು
ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು, ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದು, ಭಾರತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.