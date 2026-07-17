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- ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 100 ಶತಕದ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಚಿನ್
ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 100 ಶತಕದ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಚಿನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ,ನೂರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಚಿನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಶ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ಶತಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕರಿಯರ್. ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಸಚಿನ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ವತಃ ಸಚಿನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ
ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿನ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಚಿನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕವೂ ಅದೇ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಚಿನ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಚಹಾವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಗ್ರೀನ್ ಟಿ ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಸಾಹ, ಚೈತನ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮೂಲಕ ಗಮನಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಟೀ ಗಾಗಿ ಇತರರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೂಂನಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿನಲ್ಲ ಅದ್ದುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ರೂಂನಲ್ಲೇ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ರೂಂ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸರ್ ಟೀ ಎಂದಾಗ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾರಣ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ.
ನನ್ನ ರೂಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟೀ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ರೂಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್
ಸಚಿನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು, ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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