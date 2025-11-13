ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್! ಇವರ ಗುರಿ ಫಿಕ್ಸ್
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಚೆಗೆ ಹೊಸ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತುಪಡೆದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡುವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು.
ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್
"ಇವರು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಐದು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಭರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಲಾಡ್
"ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ಗಳು, ಓದಲು ಮತ್ತು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಲಾಡ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ವಸತಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು, ಲಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಡ್ ತಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ
"ನಾನು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್ ತಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪರಂಪರೆ
ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.