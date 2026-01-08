- Home
Ritika Sajdeh Buys ₹26.30 Cr Luxury Home in Mumbai’s Ahuja Towers ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ 26.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಅವರು ಪ್ರಭಾದೇವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಹುಜಾ ಟವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಹುಜಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿತಿಕಾ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಮನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2,760.40 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೂರು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ರಿತಿಕಾ ಈ ಮನೆಯನ್ನು2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ₹1.31 ಕೋಟಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ₹30,000 ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿತಿಕಾ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಜಿಂಕ್ಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಭಾದೇವಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಸೇನಾಪತಿ ಬಾಪತ್ ಮಾರ್ಗ, ಡಾ. ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಭಾದೇವಿಯನ್ನು ಬಾಂದ್ರಾ-ವರ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಭಾದೇವಿಯು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿತಿಕಾ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೆಲೆ 26.30 ಕೋಟಿ ರೂ., ಇದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
