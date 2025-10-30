ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾಯರ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜತೆಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭಾವ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ: ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್, ಕೆಕೆಆರ್ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮೆಂಟರ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂರನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ ಗಂಭೀರ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆದಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸೋತ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸೀತಾಂಶು ಕೋಟಕ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಲವು ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ನಂಟು ಇರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಬದಲಿಗೆ ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ ಈಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತೊರೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
ಮುಂಬೈ ತೊರೆದು ಕೆಕೆಆರ್ ಸೇರ್ತಾರಾ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!
ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಉರ್ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಟವಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.