- Home
- Sports
- Cricket
- Rajat Patidar IPL record: ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅಬ್ಬರ; 19 ವರ್ಷದ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಮಿಂಚಿದ RCB ನಾಯಕ
Rajat Patidar IPL record: ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅಬ್ಬರ; 19 ವರ್ಷದ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಮಿಂಚಿದ RCB ನಾಯಕ
ajat Patidar ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(RCB) ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ RCB, ಐದನೇ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.
IPL 2026: RCB ಐದನೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(IPL)ನ ಐದನೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್(Rajat Patidar)ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(RCB) ತಂಡವು ಎಚ್ಪಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ Gujarat Titans ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
Rajat Patidar: ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ
2009, 2011 ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಟಿದಾರ್ ಹಲವು ನಾಯಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎರಡು ನಾಯಕತ್ವದ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸತತ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದ ಎರಡನೇ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ(Hardik Pandya) ಮಾತ್ರ 2022 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ (Gujarat Titans) ತಂಡವನ್ನು ಸತತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.
Rajat Patidar: ಫಾಫ್ ಬಳಿಕ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವ
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ Faf du Plessis ಅವರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಾಟಿದಾರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ 18 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪಾಟಿದಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಧೋನಿ-ರೋಹಿತ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಟಿದಾರ್!
ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಹಲವು ಫೈನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೆಸರು ಸೇರಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು Anil Kumble (2009), Daniel Vettori (2011) ಮತ್ತು Virat Kohli (2016) ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಐದನೇ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.