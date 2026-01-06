ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು 'ಯುನೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಂಫ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಂಧರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು,
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸೋಮವಾರ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಂಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಾದ ಪುರುಷರ ಟೀಮ್, ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ಅಂಧರ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಂಧರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಇವರು ತೋರಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬದ್ಧತೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವವಾದವು. ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಣಿಸಿತು.
ಚೆಕ್ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಟವಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಚೆಕ್ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು, ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅಂಧರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಇವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಪರವಾಗಿ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, "ಕ್ರೀಡೆಯು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.
ಈ ಆಚರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಭಾರತದ ಮೂವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ನಾಯಕರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಟಿಸಿ - ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಾದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಕದಮ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಮುರಳಿಕಾಂತ್ ಪೆಟ್ಕರ್, ದೀಪಾ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ ಜಜಹಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ದಂತಕಥೆಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಐಕಾನ್ಗಳ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಸಂಗಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
