ಈತ ಬಂದ್ರೆ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
2008ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಧೋನಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಧೋನಿ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಂತರ, ಧೋನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್
ಆದರೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಭವಿಷ್ಯ
2008ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಧೋನಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಂಜು ತಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜವಾದರೆ, ಇದು ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸಂಜು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಜಡೇಜಾ
ಸಂಜುರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಜಡೇಜಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ರನ್ನೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರಾ?
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವೂ ಸಂಜುಗಾಗಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ರನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 15ರೊಳಗೆ, ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಜು ತಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.