ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್: ಮದುವೆ ಆಲ್ಭಂ 10 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೋಟೋಗಳು ಔಟ್
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಂಶಿಕಾ ಚಡ್ಡಾ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಖ-ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮದುವೆ
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ವಂಶಿಕಾ ಚಡ್ಡಾ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಐಟಿಸಿ ಸವೊಯ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ
ಕುಲ್ದೀಪ್-ವಂಶಿಕಾ ಮದುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು, ಕುಲ್ದೀಪ್-ವಂಶಿಕಾ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾತ್ರಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಿತು.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇರ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕುಲ್ದೀಪ್
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇರ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ವಧು ವಂಶಿಕಾ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಕುಲ್ದೀಪ್ಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಬಾಗೇಶ್ವರ್ ಧಾಮದ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಧೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಂಶಿಕಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕುಲ್ದೀಪ್-ವಂಶಿಕಾ ಮದುವೆ
ಇದು ಕುಲ್ದೀಪ್-ವಂಶಿಕಾ ಮದುವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವಂಶಿಕಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ವಧು-ವರರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್
ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಂಶಿಕಾ ತುಂಬಾ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರ ಜೊತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗಿ
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಂಶಿಕಾ ಮದುವೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು.
ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮದುವೆ
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಂಶಿಕಾ ಮದುವೆ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟಿ-ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್
ಕಾನ್ಪುರದ ಶ್ಯಾಮ್ ನಗರದವರಾದ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ವಂಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್, ಜೂನ್ 4, 2025 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ವಂಶಿಕಾ ಕಾನ್ಪುರ ಮೂಲದವರು
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಂಶಿಕಾ ಚಡ್ಡಾ ಮೂಲತಃ ಕಾನ್ಪುರದವರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ (LIC) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಂಶಿಕಾ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
