ಸೂಪರ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಏನು?

Read Full Gallery

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ. ಬರೀ 40 ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಡಿದ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೂಪರ್ ಆಟದಿಂದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 171 ರನ್‌ಗಳ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

SRH vs PBKS: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಆ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

SRH vs PBKS: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಆ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

SRH vs PBKS: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿ ಸಂಭ್ರಮ

SRH vs PBKS: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿ ಸಂಭ್ರಮ

SRH vs PBKS: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಉಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಸೆಂಚುರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 141 ರನ್‌ಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್, 10 ಫೋರ್ ಹೊಡೆದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

IPLನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿಗಳು

30 ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ - ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (RCB) vs PWI, ಬೆಂಗಳೂರು, 2013

37 ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ- ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ (RR) vs MI, ಮುಂಬೈ BS, 2010

38 ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ- ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (KXIP) vs RCB, ಮೊಹಾಲಿ, 2013

39 ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ- ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (SRH) vs RCB, ಬೆಂಗಳೂರು, 2024

39 ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ- ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (PBKS) vs CSK, ಮುಲ್ಲಾಪುರ, 2025

40 ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (SRH) vs PBKS, ಹೈದರಾಬಾದ್, 2025*