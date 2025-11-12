ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜು: ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಯಾರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ತಂಡಗಳು ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಯಾರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ 15ರ ನಡುವೆ ಈ ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹರಾಜು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು; ಬಿಸಿಸಿಐ ಏನು ಹೇಳಿದೆ?
ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋ ಕೂಡ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಹರಾಜು ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ?
ಸಿಎಸ್ಕೆ
ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್, ಕಾನ್ವೇ, ಹೂಡಾ, ಅಶ್ವಿನ್, ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆರ್ಆರ್
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸಿ
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ನಟರಾಜನ್ರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ
ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಮಿಲ್ಲರ್ರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್
ಶಮಿ, ಮನೋಹರ್, ಚಾಹರ್, ಹರ್ಷಲ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್, ಹಾರ್ಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಜೇಮಿಸನ್ರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಟಾಪ್ಲಿ, ದೀಪಕ್ ಚಹರ್, ಮುಜೀಬುರ್, ಜೇಕಬ್ಸ್ರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾರಾಟ
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹರಾಜಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು
ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಜಾನಿ ಬೈರ್ಸ್ಟೋ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಶಿವಂ ಮಾವಿ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.