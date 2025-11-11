ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜಡೇಜಾ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ 3 ಆಟಗಾರರಿವರು!
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
13
Image Credit : Getty
1. ತನುಷ್ ಕೋಟಿಯನ್
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ತನುಷ್ ಕೋಟಿಯನ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಳ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜಡೇಜಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಬದಲಿಯಾಗಬಲ್ಲರು.
23
Image Credit : Getty
ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್
ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್, ಟಿಎನ್ಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರು, ಜಡೇಜಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಬಲ್ಲ ಸಮತೋಲಿತ ಆಟಗಾರ.
33
Image Credit : Getty
ಜಗದೀಶ ಸುಚಿತ್
22 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವವಿರುವ ಜಗದೀಶ ಸುಚಿತ್, ಮಹಾರಾಜ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ, ಜಡೇಜಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ.
