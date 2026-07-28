ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಅಸ್ತ್ರ.. ಲಂಕಾ ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ ಯಾರು?
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್? ಇವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
33 ವರ್ಷದ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬುಲಾವ್ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ ತಮ್ಮ ಹಠಬಿಡದ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷದ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಕದ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ
ಇಂದೋರ್ ಮೂಲದ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ 2014-15ರಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 54 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಇವರು, 27.30ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 188 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿರುವ ಇವರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಚೀಟಿ
ಸಾರಂಶ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಸುಬೋಧ್ ಜೈನ್ ಕೂಡ ರಣಜಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾರಂಶ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ನಂತರ ತಂದೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರ ತಂದೆ ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಾರಂಶ್ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 'ಕಿಂಗ್'
2021-22ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಸಾರಂಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. 2022-23ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 360 ರನ್ ಮತ್ತು 35 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇವರಿಗೆ ಸರಣಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ (ಲಾಲಾ ಅಮರನಾಥ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) ಗೌರವ ನೀಡಿತ್ತು.
2025ರ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು 'ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಣಿತ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದ ಪರ ಸಾರಂಶ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಪಿನ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೈನ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಅಸ್ತ್ರ ಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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