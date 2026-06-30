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- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು? ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು? ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ
Vaibhav Suryavanshi V/S Sanju Samson ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಸ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ VS ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿಯು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪೈಪೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ 5 ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳು
ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಜು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಣಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ
ವಿಕೆಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪೈಪೋಟಿ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೈಭವ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ
ಈ ಸರಣಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಜುಗೆ ಇದು 'ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ' ಸರಣಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೈಭವ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು
ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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