ಬೆಂಗಳೂರು: ಫೆಬ್ರವರಿ 07ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನಾಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲವೆಂದು ಹಟ ಹಿಡಿದಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
30-40 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಲು ನಷ್ಟ:
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್(ಭಾರತೀಯ ರುಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 330-340 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ) ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
$545,950 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಫೀ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ;
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ 20 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಐಸಿಸಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಫೀ ಎಂದು $545,950 ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರುಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
3. ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಪ್ರೈಜ್ ಮನಿ ನಷ್ಟ:
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 4 ಕೋಟಿ, ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
4. ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಂಡ ತೆರಬೇಕು:
ಇನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಭಾರತೀಯ ರುಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 18.31 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
5. ಐಸಿಸಿ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು:
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕವೂ, ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
6. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ:
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದಲೂ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
