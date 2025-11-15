ಅಗರ್ಕರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲಾ ಶಮಿಯದ್ದೇ! ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಮಿ ತನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಕುತ್ತು?
ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಶಮಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶಮಿ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಎ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ 17 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಶಮಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳದೆ ಎನ್ಸಿಎ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗೆ ಬುಮ್ರಾ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುವುದರಿಂದ ಶಮಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶಮಿಯಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಶಮಿ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲವೇ?
ಶಮಿ ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ಶಮಿ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ
ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗರ್ಕರ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಮಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶಮಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಕಮರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.