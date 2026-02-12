- Home
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿತಾ ಕಳಂಕ? ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮರುಬಳಕೆ ವಿವಾದ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿತಾ ಕಳಂಕ? ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮರುಬಳಕೆ ವಿವಾದ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆಯೊಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಉಳಿದ ಕೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಪು ಪಾನಿಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೋಲಾ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದೆ.
ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನು
ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
At #Arun Jaitley #stadium, leftover water bottles are reportedly being reused for upcoming matches, sparking outrage among fans. Many are calling it a scam, questioning hygiene and management. The shocking moment has gone viral online, with viewers sharing their reactions. Watch pic.twitter.com/6MsdCAwwLX
— bharatstream (@aadityaMad57457) February 11, 2026
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆಯಾ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಅಸಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಆರೋಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾವಾಗ, ಯಾರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪವನ್ನು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇಳೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
