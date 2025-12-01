- Home
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳು ನಟಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೆಸರು ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ 'ವದಂತಿ'ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್?
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ?
ವೈರಲ್ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃಣಾಲ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಈ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚಿತ ಪ್ರಚಾರ
ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ವರದಿಗಳನ್ನು 'ಉಚಿತ ಪ್ರಚಾರ' ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಗ್ತೀವಿ
ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ತಾಯಿ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆಗಿನ ವದಂತಿಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಗ್ತೀವಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಪೋಸ್ಟ್
ವೈರಲ್ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃಣಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೃಣಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೃಣಾಲ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ'. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಜೊತೆ 'ದೋ ದೀವಾನೆ ಶೆಹರ್ ಮೇ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
