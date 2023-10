ಚಡ್ಡಿ ಚಲುವೆ ಅಪ್ಸರಾ ರಾಣಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಸೀರೆ ಚಲುವೆಗೆ ನಾಯಕಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ರು ರಾಮ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ವರ್ಮಾ!

ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ವಿಚಿತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಆರ್‌ಜಿವಿ ಡೆನ್‌' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಡ್ಡಿ ಚಲುವೆ ಅಪ್ಸರಾಗೆ ನಾಯಕಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಆರ್‌ಜಿವಿ ಈಗ ಸೀರೆ ಚೆಲುವೆಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನ ಸೋತಿದ್ದು, ನಾಯಕಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳದಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಸುಂದರಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ Can someone tell me who she is? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.