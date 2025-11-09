- Home
- ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೋನಿಕಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ.. ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶೇಕ್
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೋನಿಕಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ.. ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶೇಕ್
ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ
ಮೋನಿಕಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ 'ಜನ ನಾಯಕಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸದ್ಯ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್. ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಪೂಜಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಳಪತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ 'ದಳಪತಿ ಕಚೇರಿ' ಎಂಬ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ ಪೂಜಾ
ಈ ಹಾಡಿನಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೋನಿಕಾ' ಹಾಡಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ
ಪೂಜಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ನೋಡಬೇಕು.