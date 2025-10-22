- Home
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ 800 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್..
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ನಂತರ ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಆಮೇಲೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಫರ್
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪೂಜಾ, ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, AA22xA6 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಪೂಜಾಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೋನಿಕಾ ಹಾಡಿನಿಂದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ 'ಮೋನಿಕಾ' ಹಾಡಿನಿಂದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್-ಅಟ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡವು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ
ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ AA22xA6 ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ. ಸೈನ್ಸ್-ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ನಾಯಕಿಯರಿದ್ದು, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ.